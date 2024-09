Premios Martín Fierro: ¿tiene espacio para volver la ficción en la TV argentina?

El productor aprovechó los minutos en el escenario para pedir por el regreso de la ficción: “Está faltando la frutilla de la torta, me dedico a eso, sabrán entender, falta la ficción, los actores. Por lo que me han dicho, Telefe el año que viene regresa con la ficción, cosa que festejo. Espero que nosotros también volvamos. No es fácil hacer ficción en la Argentina, no porque no haya talento, sino todo lo contrario; talento sobra, pero es difícil por los costos. Polka está en un compás de espera, espero que en algún momento vuelva a abrir sus puertas”.