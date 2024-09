Cartas de lectores: celulares: regular su uso

El solo hecho de tener un celular y que el mismo sea la “puerta de entrada” a nuestra Biblioteca Nacional, a la Biblioteca del Vaticano o a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos es ya un hecho sin precedentes. Hoy el celular, en el sistema educativo, es esencial. Considérese sólo su uso, además de los accesos a muchas bibliotecas, en el tema inteligencia artificial, para caer en cuenta de que su regulación del uso en escuelas y colegios es un tema serio y como tal no crea que se deba hablar de prohibición sino más bien de regulación, en una ley que contemple temas como: las restricciones al uso del celular en clase, las excepciones al uso, la responsabilidad de los instituciones educativas, las normativas de uso para casos necesarios en horas de clase, sanciones que contemplen la violación de las normativas, capacitaciones a docentes sobre el uso responsable del celular, participación de la comunidad educativa, monitoreo y evaluación por parte del Ministerio de Educación para conocer los resultados de la aplicación del uso de celulares como herramienta educativa, entre otros temas. Prohibir el uso de los celulares en las escuelas y colegios y no aprovechar sus bondades, con legislación al respecto, sería retroceder y decir no a una tecnología que en muchos países se aprovechó ventajosamente. Según datos del Fondo de Naciones para la Infancia (Unicef), el 90% de los chicos están conectados a plataformas digitales por celular; el 51 % manifiesta estar conectado todo el día y el 16 % sólo dos veces por hora. Sin duda, datos preocupantes sobre todo si no conocemos qué están viendo nuestros niños y jóvenes. Surge a las claras la necesidad de una regulación seria y no prohibición para evitar agudizar el efecto señalado por Unicef.