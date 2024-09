Investigar y apostar: el mecanismo de trabajo del área de scouting en Atlético Tucumán

En este sentido las primeras conclusiones son muy buenas. No sólo por los resultados, sino por estar en cada detalle y por potenciar jugadores que venían teniendo un rendimiento para el olvido. Así Atlético pudo revertir una situación que no era favorable en el primer semestre. “El secreto es que, desde distintas funciones, todos aportemos nuestro granito de arena en beneficio del club”, sostuvo Abbondándolo que hace unas semanas estuvo en España, participando de una nueva edición de Transfer Room, de la que participaron representantes de clubes de todo el mundo y agentes con licencia FIFA. “Elegí dialogar en especial con enviados de Brasil, de la MLS y de México… Es decir, de mercados que nos interesan y en donde tenemos mayores posibilidades de vender jugadores. Además, clubes de otros países quisieron reunirse conmigo. Lo importante de esta clase de eventos es que se establecen relaciones valiosas y, aun sabiendo cómo funciona la información en estos tiempos, me llamó la atención el profundo conocimiento que tienen de nuestros futbolistas. Me preguntaron por Romero, por Coronel, por Estigarribia”, remarcó.