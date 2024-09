Cartas de lectores: jubilados junto a piqueteros

Coincido plenamente con la carta “Sin derecho a manifestar no hay democracia”(09/09), de Hugo Modesto Izurdiaga, pero le advierto que como jubilado y en iguales condiciones económicas que la mayoría, no deben permitir que infiltrados violentos actúen como foco ígneo de conflictos no queridos. La respuesta policial no fue contra los jubilados, que eran el jamón del sándwich en este reclamo. Gente menor de edad, piqueteros vagos enriquecidos y revoltosos insolventes fueron quienes atacaron a las fuerzas de seguridad, provocando la reacción lógica de las mismas. Creo que debe primar el diálogo fluido respetuoso y consensuado y se llegara a buen puerto. Milei lo sabe y está dispuesto a un diálogo sano, lógico y respetuoso. El resultado será el buscado y a la brevedad. A los piqueteros tan solo les interesa la violencia y estar vigentes a cualquier precio porque viven de esa irreal e ilegal actividad. Vivamos en paz para ser un poco más felices en este jubileo.