Cartas de lectores: visita papal a Singapur

Pequeño país soberano de 700 km² (más pequeño que la ciudad de New York) integrado por una isla principal y 63 islas satélites situadas en el corazón marítimo del sudeste asiático. Su nombre: Singapur. Junto a Taiwán, a Corea del Sur y a Japón es uno de los cuatro “tigres asiáticos”. En ella habitan 5,6 millones de personas. Es una ex colonia inglesa que se independizó del Reino Unido en 1955 y de Malasia en 1965. País multirracial cuya etnia principal es de origen chino (76%) conviviendo con estos: malayos, hindúes y euroasiáticos. Constituido en una república parlamentaria tiene Singapur elecciones libres, un gobierno fuerte y una férrea convicción puesta en la meritocracia, el cumplimiento de la ley, el comercio internacional y la globalización. Todo en base a la puesta en práctica de una economía de mercado, innovadora y favorable a los negocios. Con ella logró terminar con los flagelos de la pobreza y el desempleo. En este país imperan el orden, la seguridad, la limpieza y uno de los niveles mas bajos de criminalidad y corrupción del planeta. ¡y sí que se enorgullecen de ello! Tienen uno de los ingresos per cápita mas alto, tasas de mortandad infantil mas bajas, esperanzas de vida largas y todo a pesar de ser una pequeña isla sin mayores recursos naturales que se transformó en poco tiempo en uno de los países más próspero, avanzado y seguro del concierto de las naciones desarrolladas. En Singapur siempre apostaron por la educación llegando su gobierno a destinar hasta el tercio del presupuesto nacional a la educación pública. Conocido es el hecho de que sus estudiantes de primaria y secundaria han sobresalido sistemáticamente en pruebas de referencia mundiales: de matemáticas, ciencias y lectura como las pruebas PISA y OCDE. Hace unos años la Fundación Heritage llegó a elegir a Singapur como el país mas capitalista del mundo seguido por Hong Kong, Nueva Zelanda, Australia y Suiza. Y todo logrado en base al imperio de la ley, al derecho de propiedad, salud fiscal, libertad empresarial, libertad monetaria y que coexisten con la libertad de inversión, de comercio y financiera. Este país también siempre se caracterizo por su gran tolerancia y diversidad religiosa. El budismo es la religión más practicada (33%), seguida por el cristianismo (18%) del cual una tercera parte son católicos. Conviven con ellos otros credos: el musulmán, el hinduismo y hay una franja de personas que no practican religión alguna. Entre los días 11 al 13 de septiembre, al final de su gira por Asia, el Papa Francisco visitará este opulento y desarrollado país en donde celebrará el 12 de septiembre su misa papal en el “Estadio Nacional”. Pues bien, en este país no existe la indigencia, no es tema el asistencialismo o la justicia social, no hay lugar para la demagogia ni tampoco hay dádiva ni bolsón, pero en Singapur sí existe una de las economías mas competitiva del mundo y eso lo hizo grande. Y esto sucede por las condiciones que ofrece a los inversores y por la alta capacitación de su mano de obra.