Cargos y asuntos pendientes en la Justicia Federal

Los que sucede en el Tribunal Oral Federal es una muestra de las distorsiones que afectan al sistema. Una magistrada se jubiló hace seis años; otro se acogió al retiro hace tres y sus cargos no fueron cubiertos; y el tercero, que ya inició los trámites de la jubilación, ha pedido licencia por razones de salud y el tribunal quedó sin jueces. Las tareas, reducidas al mínimo, se llevan a cabo con jueces subrogantes de otras provincias, que también deben ocuparse de los asuntos de sus respectivas jurisdicciones. Esto hace que los juicios se lleven a cabo en extendidos procesos con una o dos audiencias por semana. El que se sustancia contra ex autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán por el manejo de fondos de la minería va a durar, se supone, hasta fin de año. Uno de los fiscales federales dijo a LG Play que “hay un cúmulo de audiencias a las que no se les puede dar respuestas ya que no hay formas de asumirlas”, y explicó que la tarea en el Tribunal Oral Federal con vocales subrogantes se realiza con dificultades grandes hasta para fijar fechas de juicio.