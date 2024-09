Las Vete asumen su edad y se ríen de los prejuicios en el torneo de Las Cañas

El tiempo pasa y es indetenible. No existen métodos para frenarlo. No, no basta con sacar las pilas de los relojes o retroceder sus agujas. Pero, Las Vete, un equipo participante de los torneos de Las Cañas, no lo ven como impedimento. “Desde chicas que somos futboleras. No de clubes ni de ser hinchas, sino de que nos gusta practicar el deporte. Teníamos que transgredir un poco porque somos de otra generación”, dice Lucía Terán, de 54 años, la mayor del plantel, que mantiene dos pilares fundamentales: el amor por el deporte y el disfrute entre amigas.