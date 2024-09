Cartas de lectores II: equilibrio fiscal

Confundido por los fracasos en el Congreso, el Presidente busca salir del caos político y del fracaso económico que lo acompañó desde el inicio de la gestión. Obnubilado por la fantasía del equilibrio fiscal descuidó a funcionarios, que, conocedores de sus limitaciones, y su inestabilidad emocional, aceleraron el programa por ellos pergeñado (“Presidente”, LA GACETA, 21/01) presionándolo para decidir, sin medir el daño al soñado equilibrio fiscal y al pueblo. Con la frase “el equilibrio fiscal es innegociable” Milei amordazó durante ocho meses a traidores y dialoguistas, inclusive a quienes el 19/11/23 anticiparon en las urnas la traición, poniendo a disposición del Presidente la estructura provincial, para homologar la Ley Bases y un proyecto de ajuste desconocido por el jefe de estado. La fragilidad y la incoherencia del programa de gobierno hizo que los mercados, tan temidos por Milei, le retiraran la confianza, oportunidad aprovechada por Caputo, que valiéndose de las limitaciones profesionales del mandatario, redujo la alícuota del Impuesto País poniendo en riesgo la industria nacional, y restándole al tesoro ingresos que oscilan entre $ 730.000 millones y $ 1 billón, que sin duda disiparan la fantasía presidencial. El riesgo de un fracaso del veto contra nueva fórmula jubilatoria en el Congreso le posibilitó a Macri incorporar sus diputados y senadores al minibloque de LLA, abroquelando 13 senadores y 74 diputados en defensa del rechazo. El ex presidente, que no da puntada sin hilo, negoció transferir a CABA $ 450.000 millones de coparticipación, reclamados por el primo Jorge. En este escenario mafioso, Macri, sin traicionar sus intereses, en no más de una hora, les pasó por encima a una veintena de gobernadores, traidores y dialoguistas, que en el afán de mantener el sillón, pusieron a sus provincias al borde de una crisis social irreversible.