Cartas de lectores I: banderas en Casa de Gobierno

Un mes atrás escribí sobre la bandera izada día y noche en Plaza Independencia y no es la única situación irregular con nuestra insignia patria en el centro histórico. En Casa de Gobierno la Bandera nacional comparte el mástil principal pegada a la de Macha y la de Libertad Civil. Y lamento decir que eso habla mal de los responsables y el personal de Ceremonial, porque esos detalles hacen a la imagen que los turistas se llevan de todos los locales. Esa práctica, como mínimo mancillan el honor de nuestra insignia patria al tiempo que provocan un desaire para otras banderas históricas, y lo digo descartando que podría incluso caratularse como delito ya que no debe haber intencionalidad. Si bien no es lo ideal, esa situación tiene una solución que podríamos llamar aceptable, aunque no sea del todo correcta. En determinados contextos, como es tener de hecho un solo mástil y 3 pabellones que izar, se podría hacerlo dejando entre los nudos de una y otra unos 30 centímetros de separación que permitan a cada una flamear libremente sin que se enreden entre sí. Sinceramente espero que logremos mejorar estos detalles que llaman la atención.