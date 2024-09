La biografía que ayuda a entender el fenómeno Trump

Pocos días después de la elección que consagró a Donald Trump en 2016 conversé con Michael Golden, vicepresidente de The New York Times. “No lo vimos venir” fue, en resumen, su explicación sobre la sorpresa de los resultados para el periodismo y gran parte de la opinión pública. Lo que no vieron -sobre todo desde las grandes ciudades, las encuestas, la academia y los análisis políticos- fue la magnitud del fenómeno que se estaba cocinando en las entrañas de los Estados Unidos. “Uno de los libros para entender la victoria de Trump es Hillbilly”, decía en esos días The New York Times.