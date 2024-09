Cartas de lectores: El Dr. Fuster, el corazón y las zonas azules

“La salud debe ser una prioridad en nuestra vida porque más que vivir más años, la salud tiene que ver con la vitalidad, la autoestima y el poder cognitivo”. “El día que captas que tu prioridad es la salud tu cerebro te dirige a hacer ejercicio, a dejar de fumar, a cuidar el peso y a controlar la presión arterial”. “Si puedes inculcar a los niños que la salud es una prioridad ellos lo van a captar, y si no se comienza por ahí es una batalla perdida”. “El gran problema es educativo y es un error que no haya asignaturas dedicadas a la salud para los niños”. Pues bien, quien afirma todos estos conceptos no es cualquiera. Se trata del Dr. Valentín Fuster, desconocido para muchos, pero con seguridad creo que no hay cardiólogo en Argentina que no sepa de quién se trata. Nacido en Barcelona y afincado en EEUU, desde hace más de 40 años detenta el prestigio de ser reconocido como el mayor referente mundial en salud cardiovascular. Autor de innumerables trabajos científicos y Doctor Honoris Causa de más de 30 universidades del mundo. En el año 2005 y 2006 presidió la Asociación Mundial de Cardiología y es en la actualidad el Director del ICV del Mount Sinai Medical Center de New York. Afortunadamente lo hemos tenido en nuestro país en múltiples oportunidades como invitado de lujo en los congresos de la especialidad y siempre señalando su verdad con sapiencia y experiencia. A sus 81 años sigue predicando vital, activo y con pasión cómo cuidarse y cómo llegar a mayor edad con calidad de vida. Le llaman “El Apóstol del Corazón” y es un ser humano excepcional, obsesionado con promover hábitos saludables a través de la educación. Casado, padre de dos hijos, nieto e hijo de médicos, porta en el alma su vocación. Reconoce que su paso por el Colegio Jesuita en España lo marcó de por vida. Allí le inculcaron el método de estudio que aún emplea: “Me educaron con ese rigor”, acota. Hoy, todos necesitamos un cambio de mentalidad como el que nos señala Valentín Fuster. Porque todos vamos a envejecer, pero si lo hacemos lejos de los hábitos no saludables llegaremos mejor. Esto nos lleva a reflexionar y a aceptar las consabidas premisas de prevención cardiovascular y que Fuster no se cansa de enunciar, a saber: 1- Tener una dieta rica en fibras y pobre en grasas, 2- Con bajo contenido de sal, 3- Abandonar el tabaco, 4- Realizar actividad física, 5- Mantener un peso adecuado, 6- Hacerse chequeos médicos periódicos, 7- Control de la presión arterial, 8- Tener vida socialmente activa, 9- Tratar de manejar mejor el estrés y 10- Encontrar un propósito positivo en la vida. Hace unos 20 años los investigadores Michel Poulin (Belga) y Gianni Pes (médico italiano) encontraron junto al periodista norteamericano Dan Buettner que: en Cerdeña, en Okinawa, en Nicoya de Costa Rica, en la Isla de Iscaria en Grecia y en Loma Linda de California la gente vivía más de lo común con buena calidad de vida llegando muchos hasta los 100 años. Les llamaron zonas azules, y son 5 lugares ubicados en distintos puntos del planeta en los que sus habitantes viven más que el resto de la población mundial. Los hábitos saludables que hallaron en esos lugares fueron muy similares a los que alude y nos enseña Valentín Fuster. René Favaloro hace unos años ya nos decía en consonancia con el afamado cardiólogo catalán lo siguiente: “La prevención a través de la educación es el mejor camino para construir una sociedad más sana”.