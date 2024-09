Las 20 preguntas para saber todo sobre la vacuna contra el dengue

7- ¿Para quiénes está contraindicada la vacuna?

Según explicó el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, no pueden vacunarse las personas que tienen alguna enfermedad de base que los inmunodeprime. Tampoco aquellos que están tomando medicación específica para tratar, por ejemplo, una artritis reumatoidea o alguna enfermedad similar. Las mujeres embarazadas, los menores de 4 años y los mayores de 60 no pueden recibir la vacuna. Salvo, si son personal de salud, educación o seguridad, solo con la indicación del médico. Y, por otro lado, no se recomienda la vacuna en aquellos que tuvieron dengue en los últimos 6 meses, porque no es efectiva.