Violación marital en Francia: la hija y las nueras también sufrieron los abusos de Pelicot

Recordó cómo su vida cambió el 2 de noviembre de 2020, cuando conoció los hechos. Su madre, a quien los policías acababan de explicar que fue víctima de violaciones durante años, la llamó para contárselo. “Me dijo: ‘He pasado casi todo el día en la comisaría. Tu padre me drogaba para que me violaran desconocidos’. He tenido que ver fotos’”, según el relato de la hija. “Llamo a mis hermanos. Estamos indefensos. Lloramos. No entendemos lo que nos pasa. Estamos sufriendo, un dolor que no le deseo a nadie”, abundó, entre lágrimas.