Poroto negro: el gasto de barbecho a cosecha rondó los U$S 350 por ha

A partir de los datos relevados se infirieron planteos técnicos que permitieron determinar un gasto desde barbecho hasta la cosecha para porotos negros y para mungo, que se ubicó en el orden de los U$S 350 y de los U$S 310 por hectárea, respectivamente. “Estos gastos no incluyeron administración ni arriendos y todos los valores fueron sin IVA. El rubro de mayor erogación fue el gasto en herbicidas. El rinde de indiferencia para el nivel de precios actuales fue de 460 kg/ha para poroto negros y 720 kg/ha para mungo”, precisó.