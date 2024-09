Dieron consejos para el manejo de malezas en lotes poroteros

El jefe de la sección Manejo de Malezas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), Sebastián Sabaté, hizo un recorrido por los aspectos principales a tener en cuenta sobre esta cuestión durante el 2° taller de Variedades y Manejo del Cultivo de Poroto, organizado por la entidad. “El manejo de herbicidas en porotos debe empezar por tener en cuenta qué activos se usaron el año previo, que podrían impactar sobre nuestro cultivo esta campaña”, indicó.

En particular, se refirió a herbicidas HPPD que se puedan haber usado en maíz y que, si las condiciones ambientales y características de suelo no son favorables, pueden afectar los porotos al año siguiente. “Hay que llevar un registro de los diferentes manejos que se hicieron en el lote, para asegurarnos de que el cultivo no se vea afectado por la persistencia de algún activo”, dijo.

El siguiente desafío se presenta en mantener el lote libre de malezas, pero con alguna cobertura, para llegar con condiciones manejables a las fechas de siembra de los porotos. Dijo que se puede apelar a barbechos de invierno o primavera, el uso de posemergentes sistémicos o quemantes, o residuales que sean selectivos. “Al momento de la siembra conviene hacer el mayor esfuerzo en el uso de herbicidas para que el lote se siembre libre de malezas; sobre todo, de perennes como borrerias o commelina”, indicó. Allí también se pueden posicionar algunos residuales que ayudan con diferentes malezas, siempre teniendo en cuenta que cada poroto tiene su respuesta particular a los residuales y es muy importante asesorarse y considerar el tipo de suelo sobre el que se usarán. “En posemergencia del cultivo existen muy pocas herramientas, pero estamos evaluando combinaciones o secuencias de activos que permitan un mejor control sin afectar el desarrollo del cultivo”, agregó Sabaté.

Concluyó mostrando experiencias realizadas en el desecado de poroto negro, tanto con herbicidas sintéticos como orgánicos.