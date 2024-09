Godoy, el “foráneo” más tucumano del Abierto del Norte

Quizás por eso es por lo que la provincia le sienta bien a Godoy, que el año pasado ya había sido también uno de los golfistas más destacados del Abierto del Norte, al terminar en el tercer lugar. “El año pasado me había ido bien acá, estuve con muchas chances de ganar hasta último momento, pero no se me dio. Me gusta Tucumán, me llevo bien con los tucumanos, el lugar me sienta cómodo, y me hacen sentir muy bien”, aseguró Godoy, reconociendo también que conoce la gastronomía local desde hace mucho. “Mi mamá me cocinaba empanadas, tamales, y todas esas cosas; ya tengo el paladar acostumbrado”, contó entre risas.