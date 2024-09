Sportivo Abella: el club que regresó a la Liga Tucumana con jugadores que trabajan en la cosecha del limón

Los resurgimientos siempre son emocionantes. No es fácil enderezar lo que se torció, aunque lograrlo es más que satisfactorio. La metáfora simplifica a la perfección la reaparición de Sportivo Abella en la Liga Tucumana, un club que después de 18 años volvió a competir en la Primera B. Es cierto, el andar no es perfecto: todavía no ganó –acumula dos empates y dos derrotas que lo dejan en el sexto lugar del grupo “A”-; pero los protagonistas del retorno se sienten más que conformes con lo realizado. “El debut fue muy emocionante. Sentimos que cumplimos nuestro objetivo”, dijo José Morhell, presidente del club de la Ramada.