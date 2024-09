¿Quién es Florencia Chiusano, la periodista que cantó tras el triunfo de la selección argentina?

Chiusano compuso la canción, y la cantó en vivo en el programa; luego, subió un extracto a TikTok. A partir de ese momento, el video se viralizó, empezó a ganarse un lugar en el cancionero argentino, hasta ser adoptada por los propios jugadores. “Sería un sueño que la canten en la cancha, sería una locura. Ya me emocioné cuando la cantaron los jugadores, no quiero pensar lo que me pasaría cuando la escuche cantada por todo el estadio”, había señalado Chiusano en una entrevista. Ayer, su sueño se hizo realidad.