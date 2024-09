Un gracias eterno: Di María tuvo un homenaje que estuvo a la altura de su carrera

"Fueron varias las veces que pensé en dejar la Selección. Cuando ‘Leo’ (Lionel Messi) dejó después de la segunda Copa América, estuve un poco en que quería dejar también. Pero mi mujer siempre estuvo detrás insistiéndome con que siguiera porque en algún momento se me iba a dar. Después pasó lo de 2019 y ahí también estuve en duda otra vez. Mi mamá me decía que deje de sufrir y de pasarla mal. En Argentina si no ganás sos un fracasado y todo eso me había llevado a un límite. Sin embargo, otra vez tuve a mi mujer ahí atrás, diciéndome que siguiera peleándola", reveló “Fideo” hace unas semanas.