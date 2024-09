La Fiesta Nacional de Teatro pasará para 2025

Por motivos muy distintos, la costumbre teatral de tener un festival no competitivo por año, en el que se priorizaba el compartir y el dialogar desde los escenarios y abajo de ellos, no tendrá lugar este año de ajustes y recortes presupuestarios. La decisión se consuma por los hechos, antes que por una resolución formal: eventualmente en la reunión del Consejo de Dirección que tendrá lugar el 10 de este mes haya mayor precisión, pero ya está descartada la Fiesta Nacional de este año; para el próximo. Aún no se sabe lugar ni fecha.