Crece la llama de la cultura emprendedora: Endeavor NOA congrega a 3.700 inscriptos

El programa de esta edición, una de las más masivas que se hayan realizado en la región, incluye a una veintena de oradores locales y de otras partes del país. Todo está montado para transmitir el entusiasmo emprendedor. Una gran carpa alberga las charlas principales. En el parque del Campus hay stands de diversas instituciones ligadas al sector, como Explorer Latam VC, Global Shapers Community Tucumán, Lean in Circle y Made in Tucumán. Algunos de esos espacios presentan pizarrones con preguntas disparadoras que contribuyen al ambiente creativo y proclive a tomar riesgos. Por ejemplo, "¿qué le dirías a tu yo emprendedor de hace cinco años?" o "¿qué harías si no tuvieras miedo?".