Cartas de lectores: Septiembre Musical (II)

El viernes pasado con una brillante actuación del pianista Nima Sarkechik, se abrió el XXVI Septiembre Musical tucumano, no sin la lamentable improvisación por parte de las autoridades del teatro y del Ente Cultural que genero cambio de programas a última hora ante la exigencia de los grupos artísticos de poner la sala en condiciones, la cual se encuentra en una falta total de mantenimiento. Esto, puesto en evidencia por los mismos, desde falta de calefacción, mobiliario roto, luces quemadas, instalación eléctrica obsoleta, suciedad manifiesta entre bambalinas y actualización de sus remuneraciones, etc. Ahora pretenden reponer “Don Giovanni” en una versión reducida, como para cubrir las apariencias. No podrán responsabilizar al gobierno anterior por estas falencias, ya que este es una continuidad del mismo, con los mismos actores; el presidente del Ente Cultural actual fue durante cuatro años director del teatro San Martín, o al menos cobraba su sueldo en esa categoría; de allí que no podría ignorar estas circunstancias. Espero que las autoridades provinciales tomen los recaudos para normalizar nuestro coliseo lo más brevemente posible en pos de la cultura del pueblo de nuestra provincia.