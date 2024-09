Cristian Castro habló sobre su enfrentamiento con Luis Miguel y las posibilidades de reconciliación: “Él tiene un rollo conmigo”

Los motivos de la separación entre Cristian Castro y Luis Miguel

“Él tiene un rollo conmigo, no sé si es por lo de esta chica que salió él y salí yo”, comenzó explicando Castro, al indicar que los orígenes del conflicto pueden estar en la relación que ambos mantuvieron con la presentadora televisiva Daisy Fuentes. Sin embargo, explica el cantante que este suceso no fue significativo para él, quien decidió tomar distancia del posible triángulo amoroso. “Cuando yo me enteré que este chico estaba medio enamorado de ella y le dije ‘¿me estás cargando? Somos amigos con Luis. Mañana mismo te tomás el avión y te vas con él’, le comentó en aquel momento el mexicano a la actriz.