Melconian, sobre el Impuesto PAIS: “Se fueron de boca, no va a causar una baja sostenida de la inflación”

La convivencia política

“Más allá de que conceptualmente, si usted quiere un gasto, me tiene que decir cómo se recauda, esto no pone de ninguna manera en peligro el equilibrio fiscal -insistió-. Y es más, si acá hubiera convivencia política, de verdad, no convivencia, no oportunismo y ni siquiera rosca; tiene situaciones intermedias que no son ni las que propone el Congreso ni el veto. Y hasta tiene financiamiento, porque se fueron de boca con el impuesto PAIS, que cae en diciembre. No había ningún apuro en hacer lo que se ha hecho desde el primero de septiembre. Y eso podría haber financiado el enero y febrero donde han licuado a los jubilados”, aseguró.