Alberto Fernández suma testigos contra Fabiola Yáñez

En el marco de la causa judicial que se lleva adelante a partir de la denuncia de su ex pareja, Fabiola Yáñez, por violencia de género y amenazas, el ex presidente Alberto Fernández sigue consolidando su estrategia de vincular a Yáñez con el consumo de alcohol. En este escenario, el ex mandatario aportó a una nueva testigo, ex moza y ex empleada de la quinta de Olivos que dijo ante un escribano que la ex primera dama consumía alcohol en cantidad y que cuando se le acaba mandaba a comprar cajas de vino.