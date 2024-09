Francia: drogaba a su esposa y hacía que desconocidos abusaran de ella

Se identificaron 92 violaciones desde 2011. El ex empleado de la compañía de electricidad administraba a su esposa un fuerte ansiolítico y los hombres, contactados en el sitio de citas coco.fr -ya cerrado-, tenían la orden de no despertarla. Otras de las consignas eran no oler a perfume ni a tabaco, calentarse las manos con agua caliente y desvestirse en la cocina, para evitar olvidar prendas en la habitación. Gisèle P. se enteró con 68 años, cuando todas las violaciones salieron a la luz después que su marido fuera sorprendido en 2020 en un centro comercial grabando bajo las faldas de las clientas. Los investigadores encontraron entonces en su computadora muchas fotos y videos de la víctima, visiblemente inconsciente, mientras los desconocidos la violaban. (AFP)