Alejandra Huespe: “Los docentes se aferran a la receta porque no pueden elegir”

- Me ha costado mucho lograr que ellas se sinceren y me hablen de los problemas. Siempre cuento una situación muy reveladora. Al llegar yo me sentaba en la sala de maestras y así estuve un mes, pero nunca venían las docentes de grado. Hasta que me di cuenta de que ellas habían armado una sala paralela en otro lugar. Un día llegué a obtener la confianza para que una me invitara, entonces me llevaron al fondo de la escuela. Justo la sala de maestras estaba a la par de la Dirección; mal hecho, las docentes huyen porque quieren tener su espacio. Bien, ingresé a ese lugar y me encontré con la mesa con mantel, la pasta frola, el mate, el café y el catálogo de Avon.