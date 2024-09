El Gobierno Nacional dará de baja más de 120.000 pensiones

Los afectados serán principalmente quienes reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los criterios legales. Esto incluye personas cuyas condiciones de salud no justifican la pensión, aquellos con bienes significativos o empleo formal, y casos de documentación fraudulenta. Este tipo de pensión está destinada a quienes no pueden trabajar debido a problemas de salud o vulnerabilidad social y no tienen otros ingresos, siendo incompatible con beneficios como la Asignación Universal por Hijo.