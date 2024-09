Este miércoles vence el plazo para inscribirse al subsidio en las boletas de energía

Tienen que ser hogares que cumplan con los siguientes requisitos:

- Percibir ingresos totales de bolsillo menores de 3,5 canastas básicas totales de hogar tipo 2 (que en junio último equivalían a $ 3.056.091, según el Indec) o menores de 3,5 canastas básicas totales tipo 2 más el 22% ($ 3.728.431) para los hogares de la Patagonia.

- No cuenten con 3 o más inmuebles propios.

- No tengan 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

- No tengan una aeronave o embarcación de lujo.

- No sean titulares de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.