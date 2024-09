Mongolia recibe con honores a Putin e incumple la orden de arrestarlo

La posición de Mongolia causó indignación entre los aliados de Zelensky, quienes bregan por el bloqueo internacional de Rusia, y el desplazamiento y la sanción de Putin. No sólo Ucrania había exigido al Gobierno mongol que ejecutara la orden de captura, sino también los Estados Unidos (no forma parte de la Corte Penal Internacional). “El hecho de que Mongolia no haya cumplido la orden de detención vinculante de la CPI contra Putin es un golpe duro para la Corte Penal Internacional y el sistema de justicia penal internacional”, escribió en X Georgiy Tykhyi, un vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania.