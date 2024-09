Milei reglamentó el acceso a la información pública: ¿qué implica y por qué fue criticado?

Por el lado de Juntos por el Cambio, el ex ministro Pablo Avelluto, afirmó: "el Gobierno limita el acceso a la información pública, pero no son fascistas, autoritarios ni de extrema derecha, dicen los amigos liberales más raros del planeta Tierra mientras acompañan el rumbo”. Por el lado de la izquierda, la abogada y ex diputada Miryam Bregman señaló que este Gobierno tiene “mucho que ocultar”. “Hace unos meses pedimos información sobre lo que gasta (la ministra Patricia) Bullrich en cada represión y se negaron a responder. La casta no quiere que la molesten”, dijo en un tuit.