Cartas de lectores: Jubilados y realismo mágico

El padre del realismo mágico de haber vivido en esta Argentina de hoy hubiera podido escribir un best seller por semana teniendo al gobierno nacional de guionista. ¿O acaso usted cree que de la imaginación prodigiosa del genial Gabo podría surgir un tema como éste que voy a desarrollar? No, le aseguro que no. Los afiliados al PAMI para acceder a la cobertura del 100% en medicamentos “no deben poseer más de un inmueble, no tener aeronaves ni embarcaciones de lujo ni poseer un auto de menos de 15 años”. Esto pasa en la vida de un político o de un gremialista pero no en la de un jubilado que recibe menos del 50% de lo que se necesita para no ser pobre y cinco veces menos de lo que necesitaría para pertenecer, al menos por este mes, a la clase media. Pensaba escribir un poco más pero se me hace tarde y me voy a vender por lo que me den el barco, poner a nombre de mi hija el avión de 16 plazas y a esconder en la finca mis dos autos alemanes antes de que me descubran. Le ruego imite usted mi proceder y póngale de una vez punto final a la compra de dólares y de euros.