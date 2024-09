Esfuerzo, perseverancia y deseo de ser profesionales: las historias que dejó el Abierto del Norte

“Soy jujeño y trabajo desde hace 10 años en Tucumán como profesor de tenis. Ya no estoy ejerciendo esa profesión porque el golf me atrapó por completo. Enseñaba en San Pablo, que tenía el driving al lado de la cancha, y me invitó el profesor Agustín Jauretche”, dijo Gabriel Esteban García. “A los tenistas, el swing que tenemos con este deporte nos juega a favor en el golf, y por eso me resultó un poco más fácil al principio. Sin embargo, después, cuando uno va bajando el hándicap y tiene más información, a veces empiezas a subir y a bajar. Lo cierto es que es un viaje de ida, y no encontré otro deporte que me apasione más”, dijo el jujeño, quien, más allá de su desempeño, se mostró conforme con participar en una nueva edición del Abierto del Norte.