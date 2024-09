“Asoma el crédito con tasas más razonables que hace seis meses”

-Estamos tratando de salir de este escenario que es como un electrocardiograma: sube el dólar y también el auto; baja el dólar, y la unidad no. Si no hay estabilidad, no hay seguridad para el cliente. De todas maneras, hay una recuperación de las ventas que se sustentan en la brecha en el tipo de cambio, que ayuda a que la adquisición de muchos vehículos pase a ser más conveniente, pero, además, asoma el financiamiento, con tasas mucho más razonables que hace seis meses o un año, un tema siempre clave para nuestra actividad que creo que ha venido para quedarse, si las condiciones macroeconómicas se mantienen.