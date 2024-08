Las mujeres y el semillero disfrutan a pleno del golf en el Abierto del Norte

Soledad Aragón, Laura Toledo y la jujeña Isabel Santucho compartieron salida en la jornada de ayer. “Estoy dando mis primeros pasos y es una gran satisfacción poder participar de mi primer Abierto. Pensaba que iba a estar más nerviosa, pero por suerte estuve bastante tranquila”, contó Soledad, que hace un año arrancó en el golf por iniciativa de su pareja. “Jamás ni siquiera había visto jugar este deporte. Un día mi pareja me invitó y después de la primera práctica me enamoré. Me siento una apasionada del golf. Dejó muchas cosas de lado para poder practicar, porque es algo hermoso”, agregó.