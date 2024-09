¿Estamos listos para dejar que la IA decida en una sentencia?

Estrategias y enfoque en la implementación de LLMs: El tercer artículo de la serie de O'Reilly (What We Learned from a Year of Building with LLMs (Part III): Strategy) sobre LLMs introduce un enfoque estratégico central para el despliegue exitoso de estas herramientas en contextos críticos como el judicial. Las siguientes lecciones estratégicas pueden ser directamente aplicables a la implementación de IA en la judicatura: Estrategia de implementación por etapas. La implementación de modelos de lenguaje en procesos judiciales debería ser gradual y cuidadosamente planificada. Esto significa comenzar con casos menos complejos o con funciones de apoyo no decisivas, para luego expandir el uso de la IA a áreas más sensibles a medida que se adquiere confianza en la tecnología. La estrategia minimiza los riesgos y permite una integración más fluida, asegurando que los operadores judiciales se familiaricen con la IA antes de depender de ella en decisiones críticas.