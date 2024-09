Encuentros felices

Entre todos los hallazgos de esta categoría–que no son nuevos, pues seguramente otros lectores más sagaces han percibido antes que yo estas referencias- quiero proponerle al lector uno que confirma que Lord Dunsany fue bien leído por Tolkien. La mayoría de las críticas reconocen esta relación y citan temáticas en común, pero no di con ningún comentario en español que se percate de un detalle menor y, por eso mismo, encantador para quienes nos regocijamos en las pequeñeces: en el cuento Días de ocio en el país del Yann el protagonista relata su travesía por el río Yann, describiendo ciudades y territorios, todo con un estilo que anticipa al Italo Calvino de Las Ciudades Invisibles. Al final del viaje, el barco que conduce al personaje principal llega a Bar-Wul-Yann, la “Puerta del Yann”, el paraje que ansiaba observar. Lord Dunsany -al menos en la traducción a la que accedí- lo describe como “…de las dos montañas que se erguían a ambas orillas, salían hacia el río dos riscos de mármol rosa, resplandeciendo en la luz del sol bajo, y eran suaves y altos como una montaña, y casi se encontraban, y el Yann pasó entre ellos dando tumbos, y encontró el mar”. Mientras leía estas palabras por primera vez me resultó evidente que la “Puerta del Yann” era un antecedente de los “Pilares de los Reyes”, los famosos Argonath que la Comunidad del Anillo atraviesa en su travesía por la Tierra Media: “…y de pronto vio dos rocas que se acercaban desde lejos: parecían dos grandes pináculos o pilares de piedra. Altas, verticales, amenazadoras, se erguían a ambos lados del Río. Una estrecha abertura apareció entre ellas…”. Tal vez, aun transcribiendo ambos fragmentos, la relación no se les aparezca a todos los lectores con la misma claridad, pero sabiendo que Tolkien frecuentó las historias de lord Dunsany es verosímil considerar que la similitud entre las dos imágenes no fue consecuencia del azar. En mi caso, las dos maravillas geográficas pueden superponerse y calzan con exactitud, mientras la lectura avanza como los viajeros en sus embarcaciones.