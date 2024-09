La guerra de Trump contra las mujeres

¿Cómo puede una persona racional apoyar a alguien que ha hecho de la mentira una forma de vida? Según el historiador Douglas Brinkley, los presidentes estadounidenses han “mentido o engañado al país” ocasionalmente, pero ninguno fue un “mentiroso serial” como Donald Trump. Alair Townsend, ex vicealcalde de Nueva York en los años 80 y ex editor de Crain’s New York Business, dijo: “No creería en Donald Trump ni aunque su lengua estuviera legalizada”. En 2004, la periodista Susany Mulcahy dijo a Vanity Fair: “Escribí bastante sobre él, pero me quedaba sentada y me asombraba la frecuencia con la que la gente escribía sobre él de una manera completamente crédula. Era un gran personaje, pero decía estupideces el 90 por ciento del tiempo”. Cuando la revista le pidió que comentara la opinión de Mulcahy, Trump dijo: “Estoy de acuerdo con ella al 100 por ciento”.