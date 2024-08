La Bolsa porteña cerró agosto en alza y con dudas por el dólar

El stock de reservas internacionales acumula U$S 4.440 millones desde el inicio de año. Si bien persiste la recuperación de activos externos, el nivel no es consistente para un régimen de suavizamiento del control cambiario afectando la confianza sobre la política económica, expone el economista del IAE. Calveira advierte que emergen inconsistencias en la dinámica del ajuste antiinflacionario, aspectos comunes al proceso y que se esperan que sean temporales. La política de restricción cuantitativa se complementa con el ancla fiscal y el menor efecto licuación dada la desaceleración inflacionaria, tendiendo a la fijación de los agregados nominales de la economía. No obstante, la magnitud de los ajustes del tipo de cambio con un régimen crawling peg entorno de 2% mensual del tipo oficial no es proporcional a los demás precios lo cual desequilibra (distorsiona) la estructura general de precios, finaliza el experto.