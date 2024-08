La intensa vida de Fortunata García se presenta en escena

“En mi trabajo de investigación me nutrí de la información del Archivo Histórico de la Provincia, con la ayuda de Juan Bautista Posse García que me facilitó libros y apuntes y de la arquitecta Mercedes Aguirre contando con sus aportes a emprender este largo recorrido. Mi partener, Rosa Leal, me sostiene y da su mirada como toda docente. Muchas mujeres de la historia no salen a la luz y es el caso de Fortunata. No quiero hablar de género, pero el patriarcado las dejó aunque lucharon. Estamos encantados de que a nuestra descendencia le apasione lo que amamos”, sostuvo.