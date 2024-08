Cartas de lectores: muerte súbita en el deporte

Tenía un origen muy humilde, había trabajado como albañil y un día había concretado su sueño de ser un deportista profesional. Tuvo la felicidad de ser papa por segunda vez cinco días antes del episodio fatídico cuando con 27 años se descompensó en pleno partido. Se llamaba Juan Izquierdo. Nada hacia pensar en este desenlace trágico. Su muerte es una más en la lista de varios deportistas que en los últimos años fallecieron y que enluta al mundo generando mucha consternación social. Juan Izquierdo era un hombre joven, practicaba un deporte y cursó con una muerte inesperada. Y uno se pregunta entonces ¿Por qué ocurren estos casos en jóvenes deportistas? ¿Qué explicación hay? ¿Eran evitables? Pues bien: un apto físico y un buen examen cardiológico precompetitivo conlleva un interrogatorio, examen físico, un electrocardiograma, ecocardiograma y ergometría o prueba de esfuerzo. Todo ello supuestamente se realiza para habilitar médicamente a un deportista profesional. Con esto se baja la posibilidad de que suceda una muerte súbita, aunque haciendo la salvedad de que en medicina siempre hay excepciones y es difícil pronosticar si una persona va a tener una arritmia en tal o cual momento practicando deporte y que lo lleve a perder la vida. Una muerte es súbita cuando no se prevé que la persona fallezca. La persona se desploma, pierde la conciencia, deja de responder y pierde el pulso. Hecho el diagnóstico los primeros minutos serán vitales y cruciales: a los 4 o 6 minutos después del paro cardíaco habrá muerte cerebral si no se lo reanima, por eso es urgente y fundamental el inicio y realización inmediata de las maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar). Las causas de muerte súbita en deportistas jóvenes muchas veces no se expresan con síntomas hasta que tienen el episodio que desencadena su fallecimiento. En jóvenes menores de 35 años la causa más común es la arritmia compleja que puede llevar a la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular y el paro cardiaco. La miocardiopatía hipertrófica hereditaria es una de las patologías que puede estar presente y generarla, asimismo cardiopatías congénitas, origen anómalo de coronarias, síndrome de QT largo y de Brugada. Las arritmias son defectos en el sistema eléctrico del corazón y con distintos tipos de gravedad pueden presentarse en la practica del deporte competitivo. Hay que tener en cuenta que a veces estas patologías no se las identifica en el chequeo previo, pero sí pueden ponerse de manifiesto ante exigencias extremas donde la descarga de catecolaminas y desequilibrios hidroelectrolíticos (deshidratación, por ejemplo) son fenómenos corrientes en el deporte de alto rendimiento. Entre los días 21 al 27 de agosto se asignó en Argentina que sea la misma la semana de la concientización y prevención de la muerte súbita, con el objetivo de generar conciencia y sobre todo para recordar la importancia de estar entrenados en RCP como herramienta para la atención temprana de la muerte súbita extrahospitalaria.