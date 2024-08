Cancelaron el Primavera Sound 2024: qué pasará con las entradas

Por último, aseguraron que esta cancelación no significa que el festival no vuelva a realizarse en la región, pero seguramente para muchas de las personas que sacaron su entrada les resulte difícil de creer que el Primavera Sound vuelva a ver la luz en nuestro país: ''Esta es sin duda una decisión difícil, tomada después de muchos meses de trabajo y tras emprender numerosas vías para poder celebrar estos eventos con garantías. Por supuesto, nuestro trabajo no finaliza aquí. Tampoco nuestros lazos con Latinoamérica, donde nos hemos sentido acogidos desde el primer segundo por una comunidad entusiasta y cariñosa que ha abrazado como propio este modelo de festival''.