Flavio Viera repasa sus canciones en CiTá y celebra el cumpleaños de su primer disco

“Desde mis primeros pasos compositivos no he parado de formarme, asumo cada etapa como parte de este aprendizaje, para continuar estudiando y perfeccionando, abordando diferentes géneros. Tuve la suerte de rodearme de grandes poetas y músicos, de los que me he nutrido. Escribo lo que me pasa por el corazón, es un ejercicio de la sensibilidad. En los últimos años me acerqué mucho al folclore después de venir de las baladas, el rock, el candombe... Disfruto de no encasillarme sino de mantenerme en esa posibilidad experimental de diversificar y fusionar ritmos creativamente”, subraya.