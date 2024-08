Durante el 3° Congreso Internacional del Maíz, que se realizó el miércoles en Córdoba, el gobernador de esa provincia, Martín Llaryola, se manifestó por la falta de incentivos para la fabricación de biocombustibles en Argentina.

Dijo que la culpa de que hoy la Argentina no sea líder global en biocombustibles la tiene la política. “No tienen la culpa los productores, ni los industriales. A quienes vienen de afuera y no entienden lo que le pasa a la Argentina les digo que fue la política que no estuvo a la altura del ecosistema productivo”, afirmó.

Además, afirmó que gobernar es generar trabajo; y destacó que países como Brasil o EEUU transforman mucho más el maíz en carnes o biocombustibles que en Argentina. “Esto lo llevaron adelante porque entendieron que se debe dar valor agregado a las materias primas y no exportarlas”, puntualizó.