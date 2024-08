VIDEO. Recordaron a Alberdi a 214 años de su natalicio

Gilli también advirtió que “no hay dignidad sin regulaciones de honorarios que valoren debidamente el trabajo profesional de cada abogado o abogada. Hemos sufrido críticas, desde los poderes del Estado, por el valor de las consultas que venimos estableciendo desde el Consejo, que no hacen otra cosa que mantener un mínimo de dignidad, y que en una futura reforma de la ley de honorarios, que estamos trabajando, debe aumentar estableciendo retribuciones mínimas, justa por el tiempo de duración de un proceso. El trabajo del abogado no termina en un escrito, es mucho más amplio y requiere de mucha dedicación y tiempo, algo que no es valorado por quienes desde una supuesta empatía con la sociedad y los justiciables, no respeta nuestro trabajo profesional, regulando honorarios por debajo de los valores sugeridos, los que resultan denigrantes. Esta fue y será una lucha constante”. “El Estado debe entender que no puede ser un competidor de la actividad privada. Somos parte del servicio de Justicia y nos asisten derechos”, aseguró.