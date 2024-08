Golf: Nelson Ledesma sueña con volver al PGA Tour

Ledesma sueña con volver al circuito de golf más importante del mundo. “Si se llega a dar de nuevo, no puedo cometer los errores que tuve en 2020. No tengo que cambiar de palos, necesito hacer mi trabajo en forma paciente y esperar los resultados. Además, en esa época, me distraía mucho mirando a mis ídolos. No es fácil estar ahí y no mirar a golfistas que antes estabas acostumbrado a verlos solamente por televisión. Una vez, en un torneo, Tiger Woods iba adelante de mí. Era algo increíble. Compartir el vestuario y estar al lado de los mejores del mundo, en ese momento me jugó en contra. Creo que ahora estoy preparado de otra forma”, expresó.