Club LA GACETA: Cinco ganadores se repartieron el premio y la alegría

Yolanda Fátima Ordoñez, de 49 años, fue otra afortunada. Tiene un negocio. Vive en San Miguel de Tucumán con su esposo y tiene tres hijos. Yolanda no podía creer su suerte al completar la tarjeta: “Hace unos días soñé que ganaba los Números de Oro. Siempre suelo controlar a último momento y por una vecina que me pidió que le pase la grilla, dije mejor lo hago ahora y me di con esta gran sorpresa”. Con una sonrisa que no podía ocultar, comentó que utilizará el premio para ayudar a uno de sus hijos que esta próximo a recibirse.