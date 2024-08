Soledad Silveyra contó que "Chacho" Álvarez le fue infiel

El desenlace del romance llegó antes de las fiestas de 2010, pero la separación se hizo pública recién en enero del año siguiente. Silveyra reconoció que el vínculo con Álvarez la marcó profundamente, al punto de que decidió no seguir adelante con otros amores. “Con él me retiré. Dije ‘basta, no quiero sufrir más’. Era un infiel. Me la tragué de que había dejado a su novia. ¿Quién no ha sido cornuda alguna vez?”, agregó con una mezcla de resignación y desahogo aunque también afirmó que le tiene cariño.