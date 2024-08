Franco Colapinto pone en marcha su sueño grande en la Fórmula 1

El argentino intentará, este fin de semana, romper una racha de muchos años para el automovilismo argentino: los últimos cinco pilotos de nuestro país que llegaron a la Fórmula 1 abandonaron en su primera carrera. Eso que Gastón Mazzacane, Esteban Tuero, Norberto Fontana, Oscar Larrauri y Miguel Ángel Guerra no pudieron conseguir (completar su primer GP) es lo que intentará Colapinto en un circuito donde tiene buenos antecedentes: de las cuatro victorias que logró en Fórmula 3, dos fueron en Monza. Y no parece sólo ser cosa del circuito en particular: en Italia, también suma dos triunfos en Imola:_uno en Fórmula 3 y uno en la carrera sprint de Fórmula 2, este año.