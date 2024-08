Video: el insólito momento de un joven tucumano que abordó un vuelo y llegó al destino equivocado

El relato del joven tucumano que abordó el vuelo equivocado

Según explicó el joven en un video, el malentendido se debió a que había dos vuelos programados al mismo horario, uno con destino a Córdoba y otro a Catamarca. La aerolínea asumió la responsabilidad por el error, pero de una manera que no le agradó. "La solución que me dieron es ir de Catamarca a Buenos Aires de nuevo, y de Buenos Aires a Córdoba, pero a las 5 de la mañana", explicó Agucho, que finalmente debió pasar la noche en el aeropuerto, ya que la empresa no se hizo cargo del hospedaje.